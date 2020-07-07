РИАМО - 7 июл. Напиток, посвященный 85-летию Московского метрополитена, появится в столичных ресторанах, со вторника «Метрокофе» можно купить в сети «Кофемания», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

При разработке вкуса «Метрокофе» эксперты сети ресторанов остановили свой выбор на раф-кофе с халвой, приготовленном на кокосовом молоке. Напиток можно будет заказать как в общем меню ресторанов, так и навынос.

«85-летний юбилей метрополитена мы отмечаем вместе с горожанами, которые являются неотъемлемой частью московского метро. В рамках юбилея мы подготовили для наших пассажиров праздничный напиток «Метрокофе». Мы выбрали именно кофе, потому что этот бодрящий напиток как нельзя лучше передает энергию московского метро», – говорится в сообщении.

Праздничный напиток будет доступен для посетителей ресторанов до 7 августа включительно.

Ранее Московский метрополитен выпустил карты «Тройка», посвященные этому юбилею. Тематические карты доступны в билетных автоматах на 10 линиях московского метро с 4 июля. На картах «Тройка» изображены праздничные логотипы и исторические фотографии метро в первые годы его существования.