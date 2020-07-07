РИАМО - 7 июл. С 20 июля левый поворот с Мичуринского проспекта на Ломоносовский при движении в центр отменят, при этом автомобилисты смогут развернуться менее чем в 200 метрах от этого пересечения, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.

Этот перекресток является непростым для автомобилистов, здесь часто случались аварии при нарушении правил дорожного движения.

«За последние 2 года зафиксировано более 1 300 подобных нарушений и, как следствие – с 2017 года произошла 21 авария, в которых пострадали люди», — говорится в сообщении.

Отмена поворота поможет сократить количество конфликтных точек, что сделает проезд этого перекрестка безопаснее и комфортнее. Более того, улучшения увидят и пассажиры наземного транспорта – за счет изменения режимов работы светофоров автобусы и троллейбусы будут проезжать этот перекресток на 12% быстрее.