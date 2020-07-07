РИАМО - 7 июл. Церемония онлайн-награждения проектов-победителей премии MUF Community Awards 2020 прошла в Москве, в этом году на победу в 13 номинациях претендовало 364 проекта, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

В итоговый список, сформированный экспертным жюри и вынесенный на голосование на официальном сайте мэра Москвы вошли 44 проекта

«В условиях переноса Московского урбанистического форума на 2021 год церемония награждения премии впервые состоялась в онлайн-формате. При этом, победители премии позже будут награждены традиционными статуэтками MUF Community Awards», - отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Электронное голосование проходило с 26 июня по 3 июля. В нем приняли участие около 70 тысяч горожан.

Премия MUF Community Awards ежегодно вручается за самые яркие городские проекты и инициативы, авторами которых стали горожане. В этом году среди победителей премии не только запоминающиеся, но и очень нужные для людей проекты. Так, например, в номинации «Благотворительные и социальные проекты» победила первая в России бесплатная социальная гостиница для онкобольных детей «Добрый дом».

Кроме того, парк «Зеленая река» победил в номинации «Городской дизайн». Площадь парка составляет 10 гектаров. Посетителей привлекают уникальные архитектура и ландшафт, спортивно-развлекательные зоны.