РИАМО - 7 июл. За первые месяцы этого года 148 автобусов нелегальных перевозчиков переместили на спецстоянки в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатора перевозок».

«Такой транспорт потенциально опасен, поэтому работники «Организатора перевозок» совместно с сотрудниками Ространснадзора и ГИБДД ежедневно проводят рейды, чтобы прекратить его работу», – сказал и.о. руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Перевозчиков, работающих нелегально, ждут штрафы. В компании подчеркнули, что не рекомендуют пользоваться этим видом транспорта. Ведь в нем зачастую не соблюдают требования безопасности.

Водители нарушают режим труда и отдыха, а перед выходом на линию не проходят медицинский осмотр, что увеличивает риск попасть в аварию.

Кроме того, эти транспортные средства перед рейсом не проходят обязательный технический осмотр, поэтому часто находятся в плохом техническом состоянии.

Столичные легальные автобусы легко отличить – все они синего цвета, с логотипом московского транспорта, при входе установлены валидаторы для оплаты проезда «Тройкой» и другими городскими билетам.

О работе нелегального перевозчика можно сообщить по телефону контакт-центра «Московский транспорт» или оставить обращение на Едином транспортном портале.