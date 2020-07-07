РИАМО - 7 июл. Порядка 30 единиц сельскохозяйственной техники проверили сотрудники Гостехнадзора Минсельхозпрода Подмосковья в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сельхозтехнику на осмотр представили предприятия «Племзавод Ярославка», «Мелисса» и «Русмолоко». При обследовании в процессе эксплуатации порядка 30 самоходных и сельскохозяйственных машин были выявлены нарушения, которые были устранены в ходе проверки», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По словам министра, при проверках особое внимание уделяли исправности эксплуатируемой сельхозтехники, соответствию номерных агрегатов регистрационным данным, а также порядку допуска лиц к управлению машинами.

«Осмотр сельхозтехники направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, в первую очередь», - отметил Разин.