Во вторник вечером, после аномальной жары, Москву накрыл грозовой фронт с ливнем и сильным ветром, в столице даже обещали смерч.

Правила поведения при сильном ветре>>

Делать ноги

Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило москвичей о сильном дожде с порывами ветра до 20 метров в секунду и даже градом.

Многих горожан непогода застала по пути домой или на прогулке.

«Очень красиво! Но пора делать ноги» - написала в Instagram Юлия Миронцева, которая в это время гуляла на ВДНХ.



«Быстрей домой !!! Скоро в Москве начнется дождь», - поторопил Дмитрий Косолапов «ВКонтакте».

Некоторым горожанам пришлось убегать с улицы, ведь попасть под грозу действительно опасно.

Как обезопасить себя во время грозы>>

«Безумное» небо

Перед грозой солнце мгновенно исчезло и небо над городом приобрело темно-синий, а местами почти черный оттенок.

Многие пользователи соцсетей отметили цвет грозового неба, называя его «безумным», апокалиптичным и даже «адским».

«Апокалипсис 7 июля», - написал под фото в Instagram ph.pav.aris.

Как не стать жертвой урагана>>

«Было жутко, но нам понравилось»

Кому-то повезло наблюдать грозовое небо из окна уютной квартиры.

«Это было жутко, но нам понравилось», - призналась в Instagram julypanch из подмосковной Лобни.

А Катю Пименову из Дубны гроза вдохновила на стихотворение, которое она опубликовала «ВКонтакте».

«Город замело песком

Деревья повалило

Небо серо, адский гром

Дороги затопило!»