Во вторник вечером, после аномальной жары, Москву накрыл грозовой фронт с ливнем и сильным ветром, в столице даже обещали смерч.
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Делать ноги
Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило москвичей о сильном дожде с порывами ветра до 20 метров в секунду и даже градом.
Многих горожан непогода застала по пути домой или на прогулке.
«Очень красиво! Но пора делать ноги» - написала в Instagram Юлия Миронцева, которая в это время гуляла на ВДНХ.
«Быстрей домой !!! Скоро в Москве начнется дождь», - поторопил Дмитрий Косолапов «ВКонтакте».
Некоторым горожанам пришлось убегать с улицы, ведь попасть под грозу действительно опасно.
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«Безумное» небо
Перед грозой солнце мгновенно исчезло и небо над городом приобрело темно-синий, а местами почти черный оттенок.
Многие пользователи соцсетей отметили цвет грозового неба, называя его «безумным», апокалиптичным и даже «адским».
«Апокалипсис 7 июля», - написал под фото в Instagram ph.pav.aris.
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«Было жутко, но нам понравилось»
Кому-то повезло наблюдать грозовое небо из окна уютной квартиры.
«Это было жутко, но нам понравилось», - призналась в Instagram julypanch из подмосковной Лобни.
А Катю Пименову из Дубны гроза вдохновила на стихотворение, которое она опубликовала «ВКонтакте».
«Город замело песком
Деревья повалило
Небо серо, адский гром
Дороги затопило!»
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