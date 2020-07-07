РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 июл. В Домодедове открылся консультационный центр общества по вопросам зависимого поведения «Трезвый город Домодедово», сообщается на странице пресс-службы муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В Домодедове открылся консультационный центр общества «Трезвый город Домодедово». Благодаря поддержке администрации округа у центра есть свое отремонтированное помещение в микрорайоне Северный», - говорится в сообщении.

В период пандемии специалисты центра вели прием дистанционно. Однако теперь бесплатные психологические и юридические консультации специалистов можно получить очно.

Консультационный центр расположен по адресу: город Домодедово, улица Ломоносова, дом №22, подъезд №1. Связаться с ним можно по телефону 8 (926) 045-20-02 или по электронной почте 9260452002@mail.ru.