РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 июл. Заведующий хирургическим отделением Домодедовской центральной городской больницы вошел в экспертный совет Московского областного общества хирургов, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Заведующий хирургическим отделением Домодедовской центральной городской больницы, профессор Смоляр Александр Наумович вошел в экспертный совет Московского областного общества хирургов (МООХ)», - говорится в сообщении.

Задачи МООХ - обмен опытом и продвижение научных знаний и передовых клинических методик. Оно призвано защищать интересы врачей-хирургов и оказывать им содействие в профессиональном и юридическом поле.