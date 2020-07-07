РИАМО - 7 июл. В Одинцовском округе увеличена транспортная работа на новом автобусном маршруте № 48П от станции Голицыно до Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новый маршрут начал свою работу 23 июня и уже стал очень популярен среди жителей и гостей региона.

«С 5 июля на маршруте добавлен еще 1 автобус среднего класса в выходные дни, что позволило сократить интервал движения до 30 минут», - говорится в сообщении.

Рейсы сообщением «станция Голицыно – парк «Патриот» организованы в рамках маршрута № 48к «ст. Голицыно - Зеленая роща», обслуживаемого компанией «Авто-Хендлер+» по нерегулируемым тарифам.

Маршрут № 48П работает ежедневно, с 7:40 до 19:30 по будням и с 7:40 до 21:40 по выходным. Стоимость проезда составит 60 рублей, оплатить можно банковской картой или картой «Стрелка».

После открытия Главного храма Вооруженных Сил РФ и мультимедийного историко-мемориального комплекса «Дорога памяти» привлекательность парка «Патриот» для посетителей значительно возросла.