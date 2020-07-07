РИАМО - 7 июл. В 2020 году обучение в медицинских колледжах Подмосковья завершили более 1,7 тысячи студентов, всего в Подмосковье работают 5 областных медколледжей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В этом году наши областные медицинские колледжи подготовили 1722 выпускника. Это медицинские сестры, фельдшеры, акушерки и другие средние медицинские специалисты», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она также отметила, более 1 тысячи из них планируют работать в учреждениях здравоохранения региона.

На сегодняшний день в Подмосковье работают 5 областных медицинских колледжей. Они готовят средних медицинских специалистов по направлениям: сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и так далее.