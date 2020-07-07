РИАМО - 7 июл. В 2020 году обучение в медицинских колледжах Подмосковья завершили более 1,7 тысячи студентов, всего в Подмосковье работают 5 областных медколледжей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Она также отметила, более 1 тысячи из них планируют работать в учреждениях здравоохранения региона.
На сегодняшний день в Подмосковье работают 5 областных медицинских колледжей. Они готовят средних медицинских специалистов по направлениям: сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и так далее.
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