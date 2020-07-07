РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 июл. На базе стадиона «Авангард» в Домодедове планируют создать академию футбола, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«На базе городского стадиона «Авангард» планируется создать академию футбола. Для этого задействуют все площадки – стадион «Темп» и футбольное поле возле Олимпийского сквера. Инициативу поддержал глава городского округа Домодедово Александр Двойных», - говорится в сообщении.

Сейчас на стадионе тренируется команда футбольного клуба «Велес» из Москвы, которая выступает в первом дивизионе футбольной национальной лиги.