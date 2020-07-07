РИАМО - 7 июл. Вебинар комиссии по рассмотрению споров о кадастровой оценке пройдет 23 июля в 11:00, подать документы на рассмотрение данной комиссии можно до 15 июля включительно через портал РПГУ, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Мы продолжаем проводить комиссию по рассмотрению споров о кадастровой оценке в удаленном формате. Уже состоялось 8 вебинаров, в рамках которых членами комиссии рассмотрены более 220 заявлений по 590 объектам недвижимости. По 40% из заявлений были приняты положительные решения», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Принять участие в вебинаре 23 июля можно по ссылке. Идентификатор конференции: 748 4176 9853. Пароль: 313131.

Заявление на комиссию можно подать через портал РПГУ. Там же через форму «Задать вопрос куратору услуги» можно уточнить информацию по оформлению документов.

Между тем, несмотря на электронный способ подачи заявления, отчет об оценке рыночной стоимости объекта также направляется в адрес министерства в бумажном виде по адресу: 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, с приложением копии заявления с РПГУ.

В пакет для рассмотрения на комиссии входят следующие документы: заявление (заполняется на РПГУ), копия документа, удостоверяющего личность заявителя, выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта в форме электронного документа. Кроме того, выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости в форме электронного документа, который заказывается на сайте Росреестра и отчет об оценке рыночной стоимости объекта (электронный файл) подается через портал РПГУ в электронном виде (zip –архив) и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП).

В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.