РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. После прорыва канализационного коллектора сотрудники «Мосводоканала» провели необходимы работы по откачке вод, однако из-за аварийной ситуации разрушена часть коллектора, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель УК «ЛГЖТ» Алексей.

Вечером 22 июня на улице Гоголя в районе домов 10 и 2 произошел прорыв канализационного коллектора. Затопило также улицы Попова и Черемухина. Откачку сточных вод проводил «Мосводоканал». Однако, даже спустя время, жители близлежащих домов оставляют жалобы на неприятные запахи на портале «Добродел».

«Со строны «Мосводоканала» были проведены все работы, наши специалисты обошли все пострадавшие дворы, замечаний по работам не возникло. Из-за того, что произошла аварийная ситуация, разрушена часть коллектора. Коллектор не остановлен. Работы «Мосводоканалом» ведутся», - сказал Алексей.

По его словам, так как погода сейчас жаркая, запах распространяется на близлежащие дома. Сроков завершения работ пока нет, но недостатка финансирования или отсутствия рабочих у «Мосводоканала» нет. Работы идут быстрым темпом.