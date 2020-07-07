РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 июл. Более 3 тысяч жителей Домодедова сделали тест на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
«Более 3 тысяч человек прошли тестирование на антитела к Covid-19 в Домодедове. С 22 июня в поликлиниках округа началось бесплатное тестирование на антитела к Covid-19, которое показывает сталкивался ли человек с инфекцией. Ежедневно анализ сдают около 250 человек. Наличие антител выявлено у 40% сдавших кровь», - говорится в сообщении.
Сдать кровь на анализ можно в ДЦГБ, женской консультации, детской поликлинике, а также в поликлиниках микрорайонов Авиационный и Растуново.
Записаться на исследование можно на сайте uslugi.mosreg.ru/zdrav/ в разделе «Клиническая лабораторная диагностика». В женской консультации запись осуществляет врач. Результаты анализов можно получить через день в регистратуре медучреждения, где брали кровь. Оценку результатов проводит участковый врач или врач, который давал направление на анализ.
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7 ИЮЛЯ
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