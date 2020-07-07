РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 июл. В селе Растуново в Домодедове заработал новый светофор, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Новый светофор начал работать на перекрестке в селе Растуново на повороте в ЖК «Руполис». Решение об его установке было принято на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в администрации округа», - говорится в сообщении.

Поблизости этого участка дороги находятся школа, детский сад и магазины. Сейчас созданы безопасные условия для передвижения водителей и пешеходов.