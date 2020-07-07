РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 июл. Полицейские Домодедова предупреждают о том, что в округе продолжаются случаи хищения денежных средств с банковских карт, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«УМВД России по городскому округу Домодедово сообщает: случаи хищений денежных средств со счетов банковских карт граждан продолжаются. Жители нашего округа по-прежнему остаются доверчивыми и попадаются на уловки мошенников», - говорится в сообщении.

Злоумышленники представляются сотрудниками банка и выманивают у граждан под различными предлогами номера карт, одноразовые пароли и коды доступа, необходимые для проведения операций по банковским картам. Кроме того, с номера-двойника мошенники рассылают клиентам банка СМС-сообщения о блокировке карты, предлагая для разблокировки перевести деньги на другой счет или отправить сообщение на короткий номер.

«Если вам пришло сообщение: «Ваша банковская карта заблокирована», или сотрудник банка звонит и сообщает: «С вашего счета только что произошло списание денежных средств», а после этого предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации, никогда не звоните по указанному телефону и не вступайте в диалог! Если Вам сообщают: «На сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой», а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее разблокировки или перерегистрации, не сообщайте реквизиты своих банковских карт никому!» - отмечается в сообщении.

Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка. Номер телефона этой службы всегда указан с оборотной стороны банковской карты.