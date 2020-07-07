РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 июл. В Домодедове до 15 июля полиция проведет комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Мак - 2020», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«УМВД России по городскому округу Домодедово информирует: в период с 6 по 15 июля 2020 года на территории городского округа Домодедово будет проводиться первый этап межведомственного комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Мак - 2020», - говорится в сообщении.

Целью мероприятия является профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, выявление притонов, используемых для немедицинского потребления наркотиков, выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению наркотиков.

Жителей, которые стали свидетелем незаконного сбыта наркотических средств, обнаружили произрастание дикорастущих наркосодержащих растений таких, как конопля, мак и другие; тех, кому известно о лицах, искусственно создавших условия для произрастания и культивирования таких растений, тех, у кого по соседству располагается квартира или другое место, где постоянно собираются подозрительные лица или откуда раздается химический запах, просят сообщить об этом в полицию.

Позвонить в дежурную часть УМВД России по Домодедову можно по телефону 8(496)793-14-02, связаться с отделом по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городскому округу Домодедово можно по номерам 8(496)793-02-65 и 8(496)793-02-64.

Также сообщить о преступлении можно в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 или по телефонам ЕДДС Домодедова: 8(496)792-42-00 и 8(496)792-42-06.