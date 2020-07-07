РИАМО – 7 июл. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что Москва остается флагманом по внедрению новых технологий и надеется, что остальные российские регионы последуют примеру столицы по переходу на дистанционное голосование, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что столица уже давно делится своими технологическими решениями с другими субъектами России.

«Если электронное голосование будет востребовано жителями регионов нашей страны, то оно получит самое широкое распространение, поскольку дистанционная форма может облегчить и существенно удешевить процедуру доставки бюллетеней в удаленные районы, что особенно актуально для регионов Крайнего Севера», - отметил Шапошников.

Он также сообщил, что в Москве высоко развиты цифровые технологии, если сравнивать не с российскими регионами, а с мировыми мегаполисами.

По словам Шапошников, столица является единственным субъектом в стране, где отработан механизм проведения электронного голосования.

Впервые голосование дистанционно состоялось в ходе избирательной кампании прошлого года по выборам действующего созыва депутатов Мосгордумы.