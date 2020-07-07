РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 июл. Домодедовские полицейские пресекли сбыт наркотического средства - метадона, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«Сотрудниками ОНК УМВД России по городскому округу Домодедово в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в сбыте наркотических средств задержана ранее судимая 37-летняя жительница Москвы», - говорится в сообщении.

При досмотре в рюкзаке задержанной на улице Центральная в деревне Колычово полицейские обнаружили и изъяли 223 свертка с веществом светлого цвета, часть из которых была отправлена на исследование. По его результатам установили, что изъятое вещество является наркотическим средством - метадоном. Содержимое оставшихся свертков исследуют в рамках возбужденного уголовного дела.

Всего полицейские изъяли почти 160 граммов наркотиков.

«В отношении задержанной Следственным управлением УМВД России по городскому округу Домодедово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - отмечается в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.