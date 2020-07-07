РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 1 964 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

«В Люберцах выявили за сутки шесть случаев коронавируса. Всего в округе 1 964 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 311 случаев Covid-19. В Дзержинском выявили три новых случая Covid-19, общее число заражений в округе достигло 541.

Еще 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за сутки.

Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Россия прошла вспышку коронавирусной инфекции и второй волны Covid-19, скорее всего, не будет, считает телеведущая Елена Малышева.

- По результатам опроса на портале «Добродел», 42% жителей Подмосковья в пик пандемии работали дистанционно. При этом, больше половины сотрудников готовы перейти на постоянную удаленную работу.

Хотим узнать ваше мнение Хотели бы вы остаться на удаленке после снятия самоизоляции? 31% Да, мне подходит такой режим работы 31% Нет, мне сложно работать в домашних условиях 31% Хочу появляться в офисе пару раз в неделю 31% Моя работа невозможна на удаленке Результаты

- Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что, скорее всего, Covid-19 вернется зимой, но это не должно ограничивать россиян.

«Про те потери, которые мы получили в экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения. Они вынуждены были находиться в замкнутых пространствах. И так они не особо активны, на работу ходить не надо, но у них был свой ритм жизни».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 368 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных, в Москве - 629.

- Больных коронавирусом в РФ планируют отслеживать по геолокации. Для этого могут использовать номера телефонов.

- Уже более 39 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- Поезд, посвященный врачам, запустят в московском метро осенью. Так город поддержит борцов с пандемией коронавируса.

- После прохождения лечения от Covid-19 в Москве вылечились еще 2066 человек. Всего с начала пандемии в городе выздоровели свыше 159,7 тысячи пациентов

- У второй группы добровольцев на испытании вакцины от Covid‑19 осложнений по здоровью нет. Предполагается, что на следующей неделе испытуемым введут второй компонент лекарства.

- В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 3999 человек.