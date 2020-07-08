РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июл. В городском округе Мытищи в среду состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Мытищ за прошедший год, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В среду в 17:00 состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Мытищи Московской области за 2019 год. Слушания состоятся в режиме видеоконференцсвязи с прямой трансляцией на телеканале «Первый Мытищинский» и на официальном сайте органов местного самоуправления», - говорится в сообщении.

Ссылка на трансляцию: https://mytyshi.ru/administration/tv.php.