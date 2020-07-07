РИАМО - 7 июл. В МВД России разработали проект приказа, согласно которому формы свидетельства о регистрации транспорта и водительских прав приведут в соответствие законодательству РФ и нормам международного права, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Также проект приказа призван уточнить отдельные положения нормативных правовых актов, регламентирующих регистрационную деятельность.

«В частности, проектом предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями Permis de conduire и Driving licence. В проекте приказа уточнен перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС), а также в образец водительского удостоверения», - говорится в сообщении.

Кроме того, вносятся изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку автомобилей для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Проектом приказа требования к паспорту транспортного средства, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного, в отношении автомобиля, который ранее не состоял на учете.

Сейчас проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.