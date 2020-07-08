РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Подольский водоканал в среду отключит холодное водоснабжение в многоквартирном доме на Парковом проезде в связи с аварийными работами на водопроводной насосной станции (ВНС), сообщается на сайте предприятия.

«В среду с 8:30 в доме на улице Парковая, 55Б, отключат холодное водоснабжение в связи с аварийными работами на ВНС «Парковая 55». Ремонтные работы МУП «Водоканал» планирует завершить до 12:00 того же дня, после чего холодное водоснабжение восстановят», - говорится в сообщении.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.