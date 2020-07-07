РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Жителей городского округа Люберцы приглашают присоединиться к проекту «Волонтеры Подмосковья», который объединяет неравнодушных людей разного пола и возраста для бескорыстной помощи в решении социально значимых задач, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Волонтеры помогают с очисткой водоемов и уборкой территорий лесных массивов. Оказывают помощь детским домам и медицинским учреждениям, приютам для животных и заповедникам, музеям и храмам. Они участвуют в поиске пропавших людей и животных, взаимодействуют с органами государственной власти, полицией, благотворительными фондами», - говорится в сообщении.

Все желающие вступить в движение «Волонтеры Подмосковья» должны зарегистрироваться на сайте: волонтермо.рф.