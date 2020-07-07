РИАМО - 7 июл. В Воскресенске отремонтировали дорогу по Семиславской улице, она попала в губернаторскую программу по обращениям граждан, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Они активно голосовали за данный участок на региональном портале «Добродел». Новая дорога готова к эксплуатации. Здесь представители ООО «Воскресеночка» уложили современное асфальтобетонное покрытие общей площадью 4,4 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Работы проходили поэтапно и в соответствии с технологическим регламентом. Сначала с помощью автогрейдера произведена планировка, затем рабочие засыпали необходимый объем щебня и уплотнили его тяжелыми катками. Следующий слой – битумная эмульсия и сверху асфальтовое покрытие. В завершении нанесена дорожная разметка.

В ремонте дороги задействовали 12 человек, которые использовали девять единиц специализированной техники.

«Местные жители счастливы перемене. Благоустройство дороги они ждали давно. Особенно остро вопрос вставал в зимнее время и после дождя», - говорится в сообщении.

В 2020 году в городском округе Воскресенск в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья» планируют отремонтировать 45 дорог протяженностью более 29 километров. В программу по обращению граждан включили дорогу по улице Семиславской.

С 6 июля в городском округе работают эксперты из лаборатории ООО «Лабрадор» - это уполномоченная организация, которая оценивает качество применяемых материалов и осуществляют технический надзор за ходом выполнения работ и соблюдением технологии.

Представители подрядной организации обещают, что дорога по улице Семиславской прослужит долгие годы.