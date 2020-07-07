РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 июл. Во вторник около 18:00 на пересечении Пролетарского проспекта и 1-ого Советского переулка произошло ДТП с участием машины скорой помощи и другого автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

«Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших в дорожно-транспортном прошествии нет», - говорится в сообщении.

После проверки будет установлена степень вины всех участников ДТП.