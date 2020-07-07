РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. Число пассажиров в автобусах за неделю увеличилось на 5,8%, пассажиры совершили более 74,3 тысячи поездок, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«6 июля утром на маршрутах общественного транспорта городского округа Люберцы общее число пассажиров увеличилось на 5,8% по сравнению с прошлым понедельником. Пассажиры люберецких автобусов совершили более 74 365 поездок. Из них: по карте «Стрелка» - 17 694, социальным картам Москвы и Подмосковья - 39 621, с помощью банковских карт - 17 046», - говорится в сообщении.

При этом по сравнению с началом марта в транспорте городского округа Люберцы пассажиропоток сократился на 38%. Число школьников в автобусах области сократилось на 85%, а льготных категорий граждан - на 31%.

Сейчас общественный транспорт Люберец работает по расписанию рабочего дня. Ежедневно на линии выходит более 428 единиц подвижного состава различного класса. При этом в автобусах остается обязательное требование ношения масок.