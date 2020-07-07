РИАМО - 7 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил спортивный инвентарь воспитанникам школы бокса «Витязь» имени Александра Поветкина в Чехове, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Школа бокса начала работать в апреле 2019 года. В прошлом году на встрече со знаменитыми боксерами Александром Поветкиным и Денисом Лебедевым губернатор Андрей Воробьев поддержал инициативу о расширении школы. Уже в сентябре 2019 года был открыт второй тренировочный зал во дворце спорта «Олимпийский». На сегодняшний день в школе занимаются более 230 ребят, 30 из которых имеют спортивные разряды.

«Мы расширили школу бокса, потому что ребята ютились в маленьком зале. Новый зал очень востребован, пацаны довольны», - сказал Воробьев.

Глава региона ознакомился с тем, как организован тренировочный процесс. В настоящий момент с ребятами в школе занимаются девять тренеров, в числе которых чемпион мира среди профессионалов во втором среднем весе Денис Инкин. В сезоне 2019/2020 воспитанники школы участвовали в 17 муниципальных, областных и федеральных соревнованиях, завоевали свыше 50 медалей.

«У нас многократно увеличилось количество спортсменов. Очень хочется, чтобы в сборной страны было хотя бы трое-четверо ребят из Чехова. Над этим работают наши тренеры. У нас здесь и чемпион мира Денис Инкин, и мой папа, которому я обязан как боксер», - отметил чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Он подчеркнул, что все тренеры хотят, чтобы их воспитанники стояли на первом месте на олимпийском пьедестале.

«Сегодня наш зал посетил Андрей Юрьевич Воробьев, он сам спортсмен, вместе со всеми разулся, прошел в зал. Такое нечасто встретишь, это говорит об уважении к спорту, к детям. Губернатор поддержал идею расширения школы, поэтому нам удалось здесь все быстро сделать», - добавил Лебедев.

Воробьев также посетил тренировку гандбольного клуба «Чеховские медведи» во Дворце спорта. Там пообщался с тренером Владимиром Максимовым. Подмосковная команда является бессменным чемпионом России с 2002 года.