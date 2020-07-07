РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В подмосковном Дзержинском разыскивают водителя, сбившего женщину на улице Лесная и скрывшегося с места ДТП, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным 4 июля в 22:20 неустановленный водитель, управляя мотоциклом, двигаясь в городе Дзержинский по грунтовой дороге в сторону лесопарковой зоны, в районе дома №34А по улице Лесная произвел наезд на женщину 1931 года рождения, которая двигалась по грунтовой дороге во встречном направлении. Водитель мотоцикла с места ДТП скрылся.

«Пострадавшая в результате ДТП женщина с переломами различной степени тяжести была доставлена в больницу горокруга Люберцы. По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», - говорится в сообщении.

Если вы стали очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, участник которого с места происшествия скрылся, просим вас сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8-495-501-25-83, 8-495-501-13-49.