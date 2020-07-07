РИАМО - 7 июл. Три человека погибли на 262 километре трассы А-108 «МБК» в Воскресенске вечером во вторник, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На трассе столкнулись легковой автомобиль, «Газель» и грузовой автомобиль с полуприцепом.

«В результате происшествия погибли три человека, находившихся в легковушке», - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.