РИАМО - 7 июл. Три человека погибли на 262 километре трассы А-108 «МБК» в Воскресенске вечером во вторник, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
На трассе столкнулись легковой автомобиль, «Газель» и грузовой автомобиль с полуприцепом.
«В результате происшествия погибли три человека, находившихся в легковушке», - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.
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