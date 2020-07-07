РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске водитель Hyundai Elantra сбил велосипедиста на улице Правды, помощь врачей не потребовалась, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 6 июля.

«Водитель Hyundai Elantra на улице Правды недалеко от сетевого магазина в доме №15А сбил велосипедиста. В итоге никто не пострадал, за медицинской помощью не обращались», - сказала сотрудница.

По ее словам, участники ДТП были совершеннолетними.