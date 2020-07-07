РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Онлайн-занятие для будущих родителей проведут сотрудники роддома подмосковного Красногорска в День семьи, любви и верности, 8 июля, сообщается на официальной странице акушерского отделения Красногорской горбольницы №1.

«8 июля в 12:00 приглашаем будущих родителей на онлайн-занятие «Скоро нас будет трое. Как важно взаимопонимание». Психолог акушерского отделения КГБ №1 Мария Малышева расскажет, почему появляется тревожность, и как с ней работать. Поговорит с аудиторией об изменениях в отношениях во время беременности, послеродового периода: взгляд мужчины и взгляд женщины на ситуацию», - говорится в сообщении.

Онлайн-трансляция будет проходить в Instagram-аккаунте роддома.