РИАМО - 7 июл. В Путилкове в подмосковном Красногорске порыв ветра перевернул торговую палатку, в результате происшествия пострадала женщина, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
Во вторник в Московской области усилились порывы ветра. Упало около 80 деревьев.
«В результате сильного порыва ветра произошло опрокидывание торговой палатки. Пострадала одна женщина», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшая доставлена в одну из местных больниц.
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