РИАМО - 7 июл. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении председателя коллегии адвокатов, а также его пособников – должностного лица Росавиации и адвоката данной коллегии, которые обвиняются в мошенничестве и в пособничеству к мошенничеству, дело отправлено в суд, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Известно, что в 2008 году государственная корпорация заключила контракт на оказание юридических услуг с одной из столичных адвокатских коллегий.

«Председатель коллегии адвокатов, используя связи в Росавиации, при пособничестве своего бывшего коллеги-адвоката и должностного лица указанной государственной корпорации предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации», - говорится в сообщении.

Затем между госкорпорацией и адвокатской коллегией был заключен договор, который неоднократно продлевался в нарушение установленных процедур.

В результате завышения цены государственного контракта с 2008 по 2018 годы адвокатской коллегией необоснованно получено больше 1 миллиарда рублей.