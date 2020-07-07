РИАМО - 7 июл. На станции Тушино МЦД из-за сильного ветра частично обвалилась подшивка навеса над платформой, на место происшествия направлены аварийные бригады для восстановления навеса, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«На станции Тушино из-за шквалистого ветра была частично повреждена подшивка навеса. По предварительной информации, никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на место происшествия направлены аварийные бригады для восстановления навеса. Доступ к нему огорожен.

«На движение поездов ситуация не повлияла», - заключил собеседник агентства.