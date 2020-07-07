РИАМО - 7 июл. Аэропорт Шереметьево с 15 июля возобновит движение поездов между терминалами аэропорта, которое было приостановлено из-за снижения пассажирского потока в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Также с 15 июля для удобства пассажиров, сотрудников и гостей аэропорта возобновляется движение поездов межтерминального перехода (МТП) аэропорта Шереметьево», - говорится в сообщении.

Обслуживание пассажирских перевозок в аэропорту Шереметьево происходит при соблюдении комплекса мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции в соответствии с указаниями и рекомендациями государственных органов, Роспотребнадзора медицинских учреждений.