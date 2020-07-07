РИАМО - 7 июл. Из-за сильного ветра в Московской области упали около 80 деревьев, в результате этого пострадало четыре автомобиля, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Подмосковью.
В Москвской области во вторник дует сильный ветер, идет ливень, а также прогнозируются град и гроза.
«В регионе был достаточно сильный ветер. В результате упали 78 деревьев. Пострадали четыре машины. Среди людей пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на местах происходят работы по устранению упавших деревьев.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии