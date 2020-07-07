РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. В Балашихе обсудили планы строительства котельной в микрорайоне Северный, для активизации работы на объекте создадут рабочую группу, в которую войдут специалисты министерства ЖКХ Подмосковья и администрации горокруга, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В совещании, проведенном на территории старой котельной микрорайона, приняли участие замминистра ЖКХ региона Сергей Черепанов, Ефимов, заместитель директора филиала АО «Мособлгаз» «Восток» Александр Столбов, представители администрации Балашихи и МУП «Теплосеть», а также общественники.

«Существующая газовая котельная 1956 года постройки находится в ветхом аварийном состоянии. Оборудование котельной и бойлерной также выработало свой ресурс. Жизненно важно для жителей многоквартирных домов микрорайона Северный, школы, детского сада найти оптимальное решение по выносу сетей и в этом году приступить к строительству объекта теплоснабжения. Если этого не сделать – можно потерять выделенные средства из регионального бюджета на софинансирование работ», - сказал Ефимов.

Он добавил, что обязательно обсудит этот вопрос с главой Балашихи Сергеем Юровым и начальником Финансового управления администрации городского округа Еленой Ястребовой.

Депутат предложил создать рабочую группу, в которую войдут специалисты министерства ЖКХ региона и администрации Балашихи для оперативного поиска правового решения и согласования позиций.

Строительство газовой котельной на 20 мегаватт предусмотрено госпрограммой региона «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Проект котельной получил положительное заключение Мособлэкспертизы. На его реализацию до 2021 года из областного и муниципального бюджетов предусмотрено порядка 190 миллионов рублей. Но для начала работ необходимо выполнить вынос из пятна застройки сетей газоснабжения.

Замначальника управления стройкомплекса администрации округа Николай Волчков отметил, что собственник АО «Мособлгаз» готов приступить к работам после заключения договора компенсации убытков, что противоречит требованиям федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Администрацией Балашихи направлено письмо в министерство экономики и финансов региона для разъяснения и оказания консультационной помощи по вопросу заключения договора компенсации. Мы, как никто, заинтересованы в начале строительства объекта», - добавил Волчков.