РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Маршрутное такси №1212К теперь следует от деревни Сабурово до станции Волоколамская МЦД-2, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Ранее маршрут соединял деревню Сабурово со станцией метро «Митино» в одноименном микрорайоне столицы.

«Маршрут №1212К компании «Автолайн-транслайт» следует до диаметральной станции Волоколамская. Общая протяженность маршрута из Сабурово к МЦД составляет 27 километров. Первый автобус выходит на линию в 6:30 утра, последний выезжает из Москвы в 22:45», - говорится в сообщении.

Маршрут обслуживают 16 автобусов малого класса. После каждого рейса в них проводится дезинфекция.