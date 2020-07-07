РИАМО – 7 июл. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о дополнительных выплатах для пенсионеров в 5 тысяч рублей ежемесячно, сообщает Федеральное агентство новостей.

На такую прибавку смогут рассчитывать россияне старше 75 лет. Сейчас выплата предусмотрена только для пенсионеров старше 80 лет.

«Фракция вносит законопроект, по которому дополнительно около 5 тысяч рублей будут выплачиваться не только тем, кто достиг 80 лет, мы предлагаем снизить планку на пять лет, и чтобы пенсионеры, достигшие 75 лет, получали такие пенсии», — пояснил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, что пенсионеры могут воспользоваться легальными способами увеличения размера пенсии. Любому, кто выходит на пенсию позже положенного срока и продолжает работать, начисляются пенсионные баллы. Следовательно, будущая пенсия станет больше.