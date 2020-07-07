РИАМО - 7 июл. Из-за шквалистого ветра в Москве кафе и рестораны призвали закрыть летние веранды и укрепить все конструкции, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

Вечером во вторник в столице ожидаются сильный дождь, гроза, град, порывы ветра до 20 метров в секунду.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — говорится в сообщении.

На верандах также надо укрепить все конструкции и закрыть зоны.