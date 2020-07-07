РИАМО - 7 июл. Аукцион на проведение капитального ремонта детского сада объявили в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Завершить ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона в 2020 году на выполнение капитального ремонта детского сада, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Лесной Городок, улица Школьная, дом 14», - говорится в сообщении.

Ремонт объекта осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа.