РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. УК Подольска планирует сделать перерасчет коммунальных расходов жителям квартиры, где рухнул потолок, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В Подольске в рамках парламентского контроля Максимович совместно с депутатом совета депутатов округа Мариной Волчек, директором «МУЖРП №5» Николаем Степановым и жителями проинспектировали аварийный дом №19 на улице Пионерская. В 2016 году дом был признан аварийным и непригодным для проживания, а граждан, проживающих в нем, расселили. Однако жители квартиры №9 не смогли получить новое помещение из-за того, что их собственность оказалась под арестом.

«Несколько лет назад в одной из комнат данной квартиры обрушилась крыша, и подольчане оказались в безвыходном положении. На сегодняшний день у собственников образовалась задолженность по платежам, однако по итогам встречи директор «МУЖРП №5» Степанов назначил встречу гражданам для перерасчета коммунальных расходов», - сказал Максимович.

Он отметил, что взял данный вопрос под свой оперативный контроль для скорейшего его решения. Следующий инспекционный выезд по данному адресу планируется 13 июля.