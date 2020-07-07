РИАМО - 7 июл. Крупные сетевые компании «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» переведены на усиленный режим работы из-за сильного ветра и грозы в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В связи с сильным порывистым ветром с 17:00 на всей территории региона введен режим повышенной готовности. «Желтый» уровень опасности из-за сильного порывистого ветра действует в Подмосковье до 8 июля. Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 15 метров в секунду энергетики переведены в режим повышенной готовности», - сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Он подчеркнул, что свыше 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении.

В оперативной готовности компании «Россети Московский регион» находятся 443 бригады (2291 человек) и 2726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания - 121 передвижную электростанцию (ПЭС) общей мощностью 35 071 кВт.

При возникновении технарушений энергетики смогут в кратчайшие сроки подать электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты области на период проведения ремонтно-восстановительных работ.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в АО «Мособлэнерго» организованы 215 аварийно-восстановительных бригад, 796 единиц спецтехники, включая 65 передвижных дизельных электростанций. Компания ведет постоянный контроль работы оборудования подстанций и внеочередные осмотры участков воздушных линий.

Энергокомпании постоянно взаимодействуют с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления Московской области, метеорологическими службами Гидрометцентра.

Для жителей Подмосковья круглосуточно работает «Светлая линия»» 8-800-700-40-70. Об аварийных отключениях электроэнергии нужно сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета (ЕДДС ОМСУ).