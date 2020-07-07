РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП, произошедшего в январе текущего года на улице Разина в подмосковной Балашихе, автомобиль BMW X3 сбил женщину-пешехода, которая получила телесные повреждения, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«21 января 2020 года около 20:35 водитель, управляя автомобилем марки BMW X3, двигаясь со стороны улицы Евстафьева в направлении Вишняковского шоссе у дома №8 по улице Разина, допустил наезд на пешехода Марию Ширяеву, переходившую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, характеризующие как тяжкий вред здоровью», - говорится в сообщении.

Ширяева, зарегистрированная по адресу: Чувашская Республика, город Шумерия, улица Кутузова, дом №84, признана потерпевшей по уголовному делу, однако связь с ней до настоящего времени не установлена.

Сотрудники Следственного управления МУ МВД России «Балашихинское» обращаются с просьбой к очевидцем происшествия, а также лицам, располагающим какой-либо информацией о данном ДТП, позвонить по телефону: 8 (495) 521-65-09.