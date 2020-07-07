РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Четверо сотрудников завода «ЗиО-Подольск» защитили магистерские диссертации на «отлично», мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи, сообщается на сайте предприятия.

В июле для выпускников базовой кафедры №76 «Энергетическое машиностроения» НИЯУ МИФИ состоялась защита магистерских диссертаций. Специалисты ПАО «ЗиО-Подольск» и филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в городе Петрозаводске (входят в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») успешно окончили магистратуру по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».

«Четверо работников «ЗиО-Подольск» окончили обучение с оценкой «отлично»: ведущие специалисты ОГС Инна Евсикова и Максим Зайцев, руководитель направления ОГС Евгений Атяков и инженер-конструктор ДО АМ Надежда Пантелеева. Диплом с отличием получит и Сергей Ямашкин из Петрозаводска. Двое выпускников рекомендованы для обучения в аспирантуре», - говорится в сообщении.

В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой защита диссертаций впервые проходила в режиме видеоконференции и прошла успешно.

Всего члены государственной экзаменационной комиссии проанализировали девять научно-исследовательских работ. Эксперты отметили высокое качество представленных диссертаций. Всем выпускникам присудили квалификацию магистра.

Базовая кафедра №76 «Энергетическое машиностроение» организована в ноябре 2011 года в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, заключенном с машиностроительным холдингом ГК «Росатом» – АО «Атомэнергомаш», и НИЯУ МИФИ. На сегодняшний день кафедра очень востребована. В связи с сокращением бюджетных мест с 10 до шести человек конкурс на обучение по кафедре №76 вырос до 15 человек на место по дивизиону.

Технологические темы магистерских диссертаций предполагают большую часть исследовательской работы, включая лаборатории МИФИ, ЦНИИТМАШ и другие. Для проведения подобных исследований самостоятельно необходима серьезная методическая подготовка магистров, нередко включающая создание новейших методик, что сложно без серьезного и иногда ежедневного согласования результатов. Тем не менее, можно успешно совмещать обе системы обучения (традиционную очно-заочную форму и дистационный режим видеоконференции).