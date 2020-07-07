РИАМО – 7 июл. С июля в книжных магазинах сети «Читай-город» покупателям будут предлагать упаковочные пакеты с биодобавками, которые являются более экологичной альтернативой обычным пластиковым пакетам, говорится в сообщении пресс-службы сети.

Переход на новый тип упаковки – часть долгосрочной и планомерной работы по минимизации экологического ущерба.

«По-научному это называется ОКСО-разрушаемая упаковка. В полиэтилен вводится добавка, которая ускоряет окисление и распад материала под воздействием ультрафиолета и/или тепла и кислорода. При этом не выделяется метан», - отмечается в материале.

Внешне экопакеты ничем не отличаются от обычных пластиковых, они так же прочны, влагонепроницаемы и привлекательны на вид.

Кроме того, благодаря нововведению «Читай-город» поддержит отечественного производителя дружелюбной по отношению к природе упаковки из Новосибирска. Хотя производство нового типа пакетов обходится дороже, для покупателей сети книжных стоимость пакетов не изменится.

«Каждый год в мире используется более 4 триллионов полиэтиленовых пакетов. В природе они разлагаются сотни лет и наносят непоправимый вред экологии. Мы ответственно относимся к окружающей среде и стараемся минимизировать наносимый ей вред всеми доступными способами. Даже в офисе компании мы начали практиковать раздельный сбор вторсырья (бумага и пластик). Кстати, это инициатива самих сотрудников», - сказал генеральный директор сети книжных магазинов «Читай-город» Михаил Иванцов.

Кроме пакетов с биодобавками, в магазинах «Читай-город» можно найти практичные и модные сумки из хлопка, льна и джинсовой ткани. Такие сумки-шопперы пригодны для многоразового использования.