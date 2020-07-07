РИАМО - 7 июл. Жителей Москвы просят быть предельно внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства столицы.

Синоптики предупреждают о грозе, сильном ветре, а местами – граде.

«Осторожнее на дорогах! Плохая видимость и мокрый асфальт часто становятся причиной ДТП. Из-за этого могут возникнуть заторы», - говорится в сообщении.

Москвичам посоветовали отложить поездки на более позднее время.