РИАМО - 7 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл после масштабной реконструкции стадион «Химик» в Чехове, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Работы по реконструкции провели в рамках госпрограммы «Строительство социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

«Спортивные площадки в Чехове - наш приоритет. Помню, в парке встречался с жителями, они просили сделать стадион, чтобы дети, взрослые могли заниматься. Сегодня это роскошное поле последнего поколения, легкоатлеты довольны», - сказал Воробьев.

На стадионе обновлены футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, появились трибуны на 1186 мест в том числе для жителей с ограниченными возможностями здоровья, комментаторские кабины, раздевалки, установлены мачты освещения и информационное табло, оборудованы площадки для игровых видов спорта, а также для прыжков в длину. Помимо этого, была благоустроена прилегающая территория.

Губернатор пообщался с воспитанниками спортивной школы «Спарта» и игроками футбольного клуба «Венюково», которые приступили к тренировкам на новом стадионе. Согласно постановлению губернатора в Подмосковье разрешаются занятия на спортобъектах при условии их загрузки не более чем на 50 % и соблюдении санитарных мер.

«Занимаюсь уже четвертый год. До этого момента занимались на других стадионах в Чехове. Они, конечно, ни в какое сравнение не идут с этим стадионом по качеству дорожек и по инфраструктуре. На данный момент у меня третий взрослый разряд, планирую его улучшить до второго. Как раз этот стадион мне поможет в этом», - рассказал воспитанник спортшколы «Спарта» Алексей Авдеев.