РИАМО - 7 июл. С 18:30 до 22:00 во вторник в Москве ожидаются кратковременный дождь, порывы ветра до 15-20 метров в секунду, гроза и град, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», — говорится в сообщении.

Рекомендуется укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобили нужно также парковать вдали от деревьев.